Deep Purple-Gitarrist „in Wien fast verhaftet!“

Diesmal geht’s bei „Rudi Backstage“ um eine der größten Hard-Rock-Bands aller Zeiten: Deep Purple. Der Rockprofessor bringt wieder spannende Geschichten und coole Ausschnitte ihrer besten Songs mit! Unter anderem geht’s um ihr brandaktuelles Album „Turning to Crime“, das Ende 2021 erschienen ist. Das 22. Studioalbum der Band ist allerdings anders als alles was sie bisher produziert haben… Rudi Dolezal erzählt was es damit auf sich hat und teilt auch einen Ausschnitt aus dem „Making-of“-Film. Außerdem gibt’s noch eine besonders lustige Geschichte vom Star-Filmer: Gitarrist Ritchie Blackmore sollte wohl vor Jahren nach einem Konzert in der Wiener Stadthalle verhaftet werden, ist dann aber dank eines gefinkelten Tricks der österreichischen Polizei entkommen…