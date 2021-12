Polizei warnt: Autoknacker im Rheindelta unterwegs

Seit dem 6. Dezember kommt es vor allem in den Nachtstunden in den Vorarlberger Rheindelta-Gemeinden Höchst, Gaißau und Fußach zu Diebstählen aus unversperrt abgestellten Pkw. Der oder die Täter gehen dabei so vor, dass sie probieren, ob die abgestellten Fahrzeuge versperrt sind.