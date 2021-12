15 Wohnungen entstehen über Supermarkt

Die Kosten für eine nachträgliche Umsetzung seien oft aus statischen Gründen enorm. Viel mehr setze man darauf, bei Neubauten konsequent die Schaffung von Verkaufsfläche mit der Errichtung von Wohnraum zu kombinieren. So zum Beispiel in Golling, wo über der MPreis-Filiale das Altersheim eingezogen ist oder bei der Spar-Filiale in Abtenau, wo betreute Wohneinheiten errichtet wurden.