Österreichs U20 startet mit Pleite in die WM

Österreichs U20-Eishockeynationalteam ist mit der erwartet klaren Niederlage in die Weltmeisterschaft in Edmonton gestartet. Die ÖEHV-Junioren mussten sich am Montag Finnland mit 1:7 (0:2,1:2,0:3) geschlagen geben. Mit Titelfavorit Kanada wartet am Dienstag (Mittwoch, 1.00 Uhr MEZ) der nächste übermächtige Gegner.