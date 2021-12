Selbstliebe als Vorsatz: So wird 2022 unser Jahr!

Die Liebe zu uns selbst

Versuchen wir einmal nicht, mit Vorsätzen und Selbstkasteiung dem nahezukommen, was andere vielleicht als perfekt ansehen. 2022 sollte das Jahr sein, in dem wir uns nicht (nur) um andere, sondern vor allem um uns selbst kümmern. Tun wir das, was uns gut tut, finden wir heraus, was uns runterzieht, was wir nicht mehr brauchen – und was wir stattdessen wollen. Die Liebe zu uns selbst spielt laut Wieländer eine wichtige Rolle.