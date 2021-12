Die Stimme des Volkes

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich hoffe, Sie hatten entspannte Feiertage und können eine ruhige Zeit bis zum Jahreswechsel genießen. Nicht ganz so ruhig ist die Zeit mal wieder in Lech. Nachdem Bürgermeister Stefan Jochum das Handtuch geschmissen hat, steht im kommenden Jahr die nächste Wahl an. Mit Brigitte Finner und Gerhard Lucian haben schon die ersten Kandidaten ganz offiziell Interesse am Amt bekundet. Und auch Mohnenfluh-Chef Stefan Muxel überlegt, sich der Wahl zu stellen. Einfach wird es für niemanden werden, wieder Ruhe und Frieden in das zerstrittene Dorf zu bringen. Eine kluge Entscheidung des Volkes ist gefragt. Auch in Wolfurt hat ein Teil des Volkes seine Stimme erhoben und sich für den beliebten Kinderarzt Dr. Armin Winder stark gemacht. Bürgermeister Christian Natter, der den Mediziner wegen seiner angeblich impfkritischen Haltung bei der Ärztkammer gemeldet hat, und seine Gemeindemitarbeiter finden derzeit offenbar viele Kuscheltiere, Solidaritätsbekundigungen gegenüber dem Mediziner und weniger nette Botschafen an den Bürgermeister vor den Türen des Gemeindeamtes. Was das Volk und Vorarlberg in diesem Jahr, das einmal mehr von der Pandemie bestimmt war, bewegt hat, lesen Sie im heutigen Jahresrückblick der Printausgabe. Dort finden Sie wie gewohnt auch andere Neuigkeiten aus Vorarlberg, Österreich und der Welt. Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen