Asylwerber verletzte zwei Mitbewohner mit Kopfstoß

Ein 21-jähriger Asylwerber erstattete daraufhin telefonisch per Notruf die Anzeige über den Vorfall. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte Mann trotz vorangegangener Abmahnungen zunehmend aggressiv. Er trat in Richtung der Beamten und wurde folglich festgenommen. Aufgrund Anzeichen konkreter Eigengefährdung wurde der 28-Jährige in ein Linzer Krankenhaus überstellt.