Chance auf Podestplatz für ÖSV ++ Sieg für Pöltl

Diese Woche wollen die ÖSV-Stars in Bormio und Lienz angreifen, NBA-Austro-Export Jakob Pöltl feiert mit den San Antonio Spurs am Sonntag den höchsten Sieg der Saison und nach Tennis-Ass Andrej Rublew meldet nun auch eine Ski-Größe einen positiven Coronatest! Das und noch mehr sehen Sie heute in den Krone Sport-News mit Katie Weleba am Montag, dem 27. Dezember.