Verleihung: Großer „Rudi Backstage Video Award“

Sie konnten ihre Lieblingsband von „Rudis Tipp“ voten und jetzt ist es soweit: Die Gewinner stehen fest! In dieser Folge wird der „Rudi Backstage Video Award“ an die Top drei österreichischen Bands vergeben. Außerdem gibt es neue Musik-Empfehlungen von Moderatorin Anna Illenberger und Star-Filmer Rudi Dolezal. Denn in jeder Sendung soll der österreichischen Popkultur eine Plattform gegeben werden! Das dürfen Sie nicht verpassen!