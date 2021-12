Tiere werden immer öfter wie Müll entsorgt

Am selben Tag wurde die Tierrettung ein weiteres Mal verständigt, da erneut zwei junge Samtpfoten in einem Karton, neben Mülltonnen abgestellt, entdeckt wurden - diesmal in Simmering. Die gegen 4 Uhr morgens aufgefundenen Tiere wurden bei diesen eisigen Temperaturen nicht nur herzlos ausgesetzt, der erste Gesundheitscheck zeigte außerdem, dass sich die beiden in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befanden. Sie wurden umgehend von der Tierrettung in das TierQuarTier gebracht und medizinisch notversorgt.