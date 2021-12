Kiki Kogelnik-Personale im Werner Berg Museum

Ihr Leben, wie es keiner kennt

Das Ergebnis ist „die erste Ausstellung, die im Werner Berg Museum und im Jahr ihres 25. Todestages Kogelniks Lebensgeschichte anhand von Fotografien, Briefen, Filmen, Plakaten, persönlichen Objekten und Kunstwerken erzählt.“ Und so geht man, beginnend in den Fünfzigerjahren, mit Kogelnik auf die Reise, die mit ihrem Tod 1997 endet, pendelt zwischen den Ateliers in Bleiburg, Wien, New York, begegnet der Mutter als enger Bezugsperson und taucht ein in unveröffentlichtes Archivmaterial bis zu ungezeigten Selbstporträts sowie Kogelnik-Porträts bedeutender Künstler wie Alex Katz, Sam Francis und Claes Oldenburg.