Traurige Bilanz: Mehr Verkehrstote als im Vorjahr

„Die 36 Todesopfer sind eine Mahnung, verstärkte Maßnahmen müssen gesetzt werden – besonders auf Freilandstraßen!“, betont Gratzer. Ein Tempolimit von 80 statt 100 wäre angemessen. „So ist es beispielsweise in der Schweiz! Auch in 22 EU-Staaten ist das Tempolimit auf Freilandstraßen mit 90, 80 oder 70 km/h niedriger als in Österreich.“