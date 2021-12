„Ich bin der Letzte, der ihn lebend gesehen hat“

Der Vorschoter eines 49er-Boots war auf dem Wasser mit dem Hals gegen den Rumpf gekracht. „Er hatte keine Atmung und keinen Puls, ich habe geholfen, ihn zu stabilisieren. Das Rettungsboot war dann sofort da, und die haben ihn reingebracht. Ich habe einstweilen den ebenfalls verletzten Steuermann versorgt und dann das Boot in den Hafen gebracht.“ Der inzwischen ins Krankenhaus gebrachte 25-jährige Inder hatte jedoch keine Chance mehr. Im Koma liegend und nur von Maschinen am Leben gehalten, mussten die Ärzte zwei Tage vor dem Heiligen Abend den Kampf aufgeben und ihn für tot erklären. „Ich bin also mit der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Für mich ist es mittlerweile der dritte Todesfall, den ich im Segelsport miterleben muss. Es zeigt einfach wieder, dass wir täglich mit den Elementen arbeiten und ihnen am Ende auch ausgeliefert sind“, so Zajac.