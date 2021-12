31 neue Omikron-Fälle in Niederösterreich bekannt!

Massiver Anstieg bei den Omikron-Fällen in Niederösterreich. Am Freitag wurden vom Landessanitätsstab gleich 31 neue Befunde bestätigt. 46 Fälle wurden in Zusammenhang mit der hochansteckenden Variante in Niederösterreich insgesamt somit bereits gemeldet. Sorge bereitet den Behörden vor allem, dass sich die bestätigten Fälle gleich auf 15 Bezirke sowie die Statutarstadt Wiener Neustadt verteilen. „Die Mutation ist jetzt endgültig angekommen und auch bei uns nicht mehr zu bremsen!“, weiß ein Experte.