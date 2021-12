Danke! „Ein Funken Wärme“ brachte heuer 655.970 €

Sie schenkt jenen, die in Not geraten sind, Zuversicht. Ein herzliches Vergelt‘s Gott Ihnen allen, die Sie einen Funken Wärme gespendet haben. Sie zeigen, dass die „Krone“-Gemeinschaft ein wärmendes Herz hat, für andere da ist. Dass Sie Mitgefühl und Solidarität für jene übrighaben, die es nur mit dicken Jacken in ihren Wohnungen aushalten. Von Mitgefühl kann es aktuell nicht genug geben. Das ist auch das, was Weihnachten für mich ausmacht: Es ist ein Fest der Hoffnung und der Zuversicht. Die Geburt Jesu ist eine Zusage Gottes an uns. Ein Fest, das im Kern die Botschaft bereithält: Wir sind nicht allein.



Zu Weihnachten ahnen viele, dass mit Jesu Geburt Licht ins Dunkel der Welt gekommen ist. Damals, im Stall von Bethlehem, und ebenso heute.

Gesegnete Weihnachten!