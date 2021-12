Billa spendet 100.000 € für „Krone“-Hilfsaktion

Durch „Aufrunden“: Auch Kunden helfen

Darüber hinaus beteiligen sich auch Kundinnen und Kunden von Billa zahlreich an unserer Hilfsaktion, in dem sie an der Kassa ihre Einkaufssumme auf den jeweils nächsthöheren 10-Cent-Betrag aufrunden lassen. „Krone“ und Caritas sagen für diese Unterstützung ein großes Danke!