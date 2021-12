Verbund spendet 55.000 € für „Ein Funken Wärme“

„Es ist das zweite Weihnachtsfest in Folge im Zeichen der Pandemie. Als führendes Energieunternehmen Österreichs sind wir uns der Verantwortung für unsere Gesellschaft bewusst und möchten ein Zeichen für Solidarität und Hoffnung setzen. Deswegen unterstützen wir auch heuer die Aktion, um in diesen herausfordernden Zeiten jenen zu helfen, für die die Energieversorgung in der Krise nicht gesichert ist“, erklärt Verbund-Vorstandsvorsitzender Michael Strugl.