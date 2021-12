Am Ende ein schönes Weihnachtsfest

Caritas konnte der jungen Frau helfen

Die Reaktion ihrer Mutter: Sie setzte Steffi vor die Tür. Der junge Vater von Steffis Kind hingegen war außer sich vor Stolz. Und ja, diese Beziehung hält bis heute. Aber leicht war alles nicht: „Unterstützung erhielten wir vor allem von der Oma meines Freundes. Sie ist heute noch sehr wichtig für mich“, so Steffi. Die beste Zeit, so sagt sie, hatte sie im Mutter-&-Kind-Haus der Caritas Vorarlberg, wo sie seit der Geburt bis heuer gelebt hat. Hier lernte sie alles, was sie wissen musste, die Mitbewohnerinnen wurden zu guten Freundinnen. „Ich bin so dankbar“, sagt Steffi, „ohne die Hilfe wüsste ich nicht, wie ich klargekommen wäre.“