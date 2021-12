Heilige Familie auf dem Weg zur Krippe verschollen

Er wollte in weiterer Folge die sogenannte „A-bis-Z-Garantie“ in Anspruch nehmen. Sie soll Kunden beim Kauf über externe Anbieter schützen und umfasst neben der rechtzeitigen Lieferung den Zustand der Artikel. Doch die Inanspruchnahme dieser Garantie, also eine Rückzahlung des bezahlten Betrages, wurde abgelehnt. Weshalb Herr K. Hilfe suchend der Ombudsfrau schrieb.