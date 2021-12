Land fördert mit einer Million Euro den Tierschutz

Förderungen der Vereine für den laufenden Betrieb

„Wir haben die Förderungen der Tierschutzvereine für den laufenden Betrieb im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht“, sagt Geisler. So soll der Verein für Tirol mit 350.000 Euro, jener für Osttirol mit 75.000 Euro unterstützt werden. Tirols größter Standort, das Tierheim Mentlberg in Innsbruck, soll zudem ein neues Hundehaus bekommen. Dafür will das Land 600.000 Euro beisteuern.