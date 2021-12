Am Ende ein schönes Fest für eine kleine Familie

Die beste Zeit, so sagt sie, hatte sie im Mutter-&-Kind-Haus der Caritas Vorarlberg, wo sie seit der Geburt bis heuer gelebt hat. Hier lernte sie alles, was sie wissen musste, die Mitbewohnerinnen wurden zu guten Freundinnen. „Ich bin so dankbar“, sagt Steffi, „ohne die Hilfe wüsste ich nicht, wie ich klargekommen wäre.“