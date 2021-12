„Don‘t Look Up“: Der Komet, das sind wir

McKay will mit „Don’t Look Up“ zeigen, dass wir selbst inzwischen die größte Gefahr darstellen in unserer Ignoranz für das Wesentliche - der Komet, das sind wir. Dabei überholt ihn aber die Realität, denn egal, wie übertrieben er die „Kometenleugner“ hinstellt und wie irrational er die politische Elite agieren lässt: Die Corona-Krise hat mittlerweile auch die schrägste Satire übertroffen. Und so kann man nur müde lächeln, wenn die Demonstranten im Film fordern: „Sieh einfach nicht nach oben, dann erledigt sich der Komet von selbst!“