Glamour, Gewalt & Glühwein bei „Kitz“

Bei Valerie Huber bröckelt die Fassade

Valerie Huber (erst vor Kurzem in „Klammer - Chasing the Line“ als Freundin und spätere Ehefrau von Ski-Legende Franz Klammer im Kino zu sehen gewesen) mimt die oberflächliche Vanessa, deren Fassade im Lauf der Serie bröckelt: „Hinter der toughen jungen Frau steckt ein fragiles, verletzliches Mädchen. Es war mir besonders wichtig, die Entwicklung dieser Figur darzustellen“, so Huber im Interview mit der „Krone“. Ihre Zukunft sieht sie aber nicht unbedingt in Rollen wie diesen, denn: „Ich würde gerne einmal eine historische, starke Frau verkörpern. Ich möchte Teil von kritischen, tiefgründigen Projekten sein, will die Menschen zum Nachdenken anregen.“