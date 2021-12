So gefährlich urlauben die Bundesliga-Stars! Kopieren

Weihnachtsfrieden in der Dominikanischen Republik

Die Blutgrätsche hätte Nico Wimmer in der Dominikanischen Republik wohl am liebsten ausgepackt: Er traf ausgerchnet Stefan Ebner – jenen Schiri, der ihm gegen die Admira die erste Bundesliga-Rote gezeigt hatte. „Aber wir haben Weihnachtsfrieden geschlossen“, scherzt Nico, dessen Kollege Till Schumacher auch in wärmere Gefilde düste, mit seiner Aneta in Dubai urlaubte.