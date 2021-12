Spannenden Lesestoff für Fantasy-Fans gewinnen

Schäfer, Prinzessin und Drache

Tefert nimmt den Leser mit ins Königreich Windemere, einem Land, in dem es den Menschen unter Androhung der Todesstrafe verboten ist, Magie auszuüben. So wollen es die vier mächtigen Götter, die diese Welt erschaffen haben. Den jungen Schäfer Oni hat es nach Windemere verschlagen, um seine kleine Schwester zu befreien will, die für einen Zauber ihr Leben lassen soll. Zur gleichen Zeit zwingt ein Verrat die ungestüme Prinzessin Patrizia ins Innere des Bergs zu fliehen, der das gesellschaftliche und spirituelle Zentrum des Königreichs darstellt. Ein Drache darf auch nicht fehlen, er spielt eine zentrale Rolle in dem „Vermächtnis der Vier“, aber anders als man es sich als Fantasy-Leser vielleicht vorstellen mag.