Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Kater Simba ist seit 06. Jänner nachts nicht mehr nach Hause gekommen. Er wohnt in der Adolf Kolpingstrasse in Stockerau in Niederösterreich. Der sieben Monate alte Simba ist kastriert, gechipt und registriert. Der Langhaar-Kater hat schwarz-weißes Fell und eine markante Zeichnung am Kopf. Der Besitzer bietet 300 Euro Finderlohn. Kontakt unter 0680/246 76 72.