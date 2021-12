Hector-Sieg in Courchevel ++ Fußballer des Jahres

Sara Hector gewinnt den zweiten Riesentorlauf in Courchevel, die ÖSV-Herren sind heiß auf den Slalom-Klassiker in Madonna und David Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News am Mittwoch, dem 22. Dezember.