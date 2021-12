Kurzurlaub im Nationalpark Hohe Tauern

Das Landhotel Gut Sonnberghof ****S

Das Wintermärchen erwartet Sie schon vor der Haustür, denn der Sonnberghof liegt auf einem ruhigem Sonnenplateau mit herrlichem Panoramablick. Direkt beim Haus können Sie durch die funkelnden Schneekristalle stapfen. Etwas abseits finden Sie einen alten Heustadl, setzen sich auf die schmale Holzbank, lehnen sich an die sonnenverbrämten warmen Bretter und denken - nichts! In diesem Momenten darf alles ruhen. Im Landhotel Gut Sonnberghof finden Sie zu jeder Tageszeit Ruhe und Entspannung. Besonders das Spa- und Wellnesscenter mit seinem großen Angebot wird Ihnen nach einem Tag in der Natur guttun. Auch das kulinarische Angebot wird Sie überzeugen: Produkte aus der Region und vom eigenen Biohof sorgen dafür, dass es Ihnen an nichts fehlt.