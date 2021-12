„Matrix Resurrections“: Fan-Packages gewinnen!

„Matrix Resurrections“ ist gespickt mit Easter-Egg-Auftritten verschiedenster Personen des Franchise (einige tauchen nur als Gesichter in der Menge auf), darunter Oscar-Preisträger John Gaeta (Oscar-prämiert für beste visuelle Effekte in „Matrix“), der Oscar-nominierte VFX-Künstler Kim Libreri („Matrix Reloaded“ und „Matrix Revolutions“), San Franciscos Bürgermeisterin London Breed sowie ein weiterer Hollywood-Star: Tom Hardy. Dieser war gerade für die Dreharbeiten von „Venom: Let there be Carnage“ in San Francisco und wurde eher zufälig zum Statisten für eine der Filmszenen im neuen Matrix-Teil.