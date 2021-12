Neo lebt: So meta ist der neue Trip in die Matrix

Man kann es auch so beschreiben: Strotzt der vierte Trip in die Matrix zu Beginn nur so vor Selbstbewusstsein, ist am Ende von dieser Aufbruchstimmung in eine schöne neue Matrix nicht mehr viel übrig. Alles wirkt etwas oberflächlich und nichts im Film fühlt sich an, als ob es von großer Bedeutung wäre. Anders als die Action, die zwar technisch gut umgesetzt ist, aber niemanden wie bei „Matrix“ vor mehr als 20 Jahren vom Hocker reißen wird, funktioniert eines auch zwei Jahrzehnte später noch: das Duo im Mittelpunkt der Geschichte, Neo und Trinity.