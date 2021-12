Diese Halleinerin ist unschlagbar

Die Freude über den erneuten Titelgewinn war riesig – bereits zum zweiten Mal konnte die Halleinerin Stefanie Noppinger sich als Last Woman Standing in der deutschen Ninja Warrior Show behaupten. „Das ist ein schönes Gefühl, aber ein noch schöneres Gefühl ist es, unter den Top 10 im Gesamtergebnis zu stehen“, erzählt Noppinger der „Krone“. Als Frau ist sie damit eine Ausnahmeerscheinung. Und das sogar weltweit. Zum erneuten Titel erhält Stefanie Noppinger obendrauf noch ein stattliches Preisgeld von 25.000 Euro. „Auf jeden Fall wird ein Teil davon auf die Seite gelegt und gespart und eine kleine Belohnung an mich selbst wird es natürlich auch geben“, erzählt Noppinger.