In den Ferien gratis ins Schlossmuseum Linz

Die von der „Krone“ präsentierte Ausstellung „Wintergrün“ lädt die Besucher noch bis 2. Februar 2022 dazu ein, die Geheimnisse hinter den grünen Begleitern in unserem Zuhause zu entdecken. In einem kurzweiligen und interaktiven Rundgang fragen wir uns, wieso gerade das Grün so faszinierend ist und was wir so alles mit Grünem verbinden. Wir erfahren wie lange ein Christbaum wachsen muss, um zu einem Festbaum zu werden und wie sich die Bräuche rund um das winterliche Grün im Laufe der Geschichte entwickelt haben. Alle Infos unter: ooekultur.at.