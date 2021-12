Nextory: 2 x 1 Jahresabo Hörbuch-Genuss gewinnen

Nextory hat Bücher für Groß und Klein zur Auswahl. Von spannenden Thrillern über kuschelige Gute-Nacht-Geschichten bis hin zu romantischen Feelgood-Büchern. Einfach in den Listen der Buch-Streamingplattform stöbern, um die nächste Geschichte für sich zu finden - natürlich auch zu Weihnachten. Ob Karaoke, Wichteln oder Adventlesung: Carolina Laurén von Nextory verrät ihre weihnachtlichen Hörbuchtipps und was wir mit Audiobooks an den kommenden Feiertagen so alles machen können.