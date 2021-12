Österreicher essen am liebsten Raclette & Würstel

Weihnachten naht, doch während der Christbaumschmuck häufig jedes Jahr variiert, bleibt das Weihnachtsmenü am Tisch oft gleich. Am häufigsten gibt es in den hiesigen Haushalten am 24. Dezember Raclette - knapp ein Fünftel derer, die eine traditionelle Speise zu sich nehmen, setzen darauf. 15 Prozent von ihnen tischen eine kalte Platte auf, 13 Prozent Bratwürstel, je zwölf Prozent Fondue und Suppe.