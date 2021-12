Ski- & Wellnessurlaub auf höchstem Niveau

Die majestätische Berglandschaften machen den Winter in Serfaus zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wenn sich saftige Bergwiesen und schroffe Felsen ein winterliches Kleid zulegen, dann ist er hier, der Winterurlaub in Serfaus. Ein hochmodernes Skigebiet mit 240 Pistenkilometer wartet auf Sie. Doch auch abseits vom Pistenspaß gibt es so einiges zu entdecken.