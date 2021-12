Wien lässt sich Geschenke liefern

Die Post stößt vor Weihnachten an ihre Grenzen. Die Packerl-Flut wird immer größer, gleichzeitig häufen sich die Beschwerden der unzufriedenen Kunden. Langes Warten und verlorene Pakete werden oft beklagt. Dabei ist der Druck auf die Mitarbeiter groß. Immerhin wollen ja auch sie, dass jeder sein Weihnachtsgeschenk rechtzeitig erhält. Seit Beginn der Pandemie wurde bereits um Hunderte Mitarbeiter aufgestockt, weitere 1500 sollen noch dazukommen. Doch es heißt zittern bis zuletzt, ob alle Geschenke rechtzeitig an Heiligabend unter dem Christbaum liegen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.