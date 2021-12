Skiurlaub all inklusive am Nassfeld

Im Skigebiet Nassfeld, dem größten Skigebiet südlich der Alpen erwarten Sie perfekte Bedingungen für Ihren Skiurlaub in wundervoller Winterlandschaft. Das Familienhotel Samerhof**** und seine Nebenhäuser befinden direkt an der Piste und bieten so direkten Zutritt zum Skispaß. Genießen Sie einen rundum gelungenen Winter-Aktiv-Urlaub mit All Inclusive Light Verpflegung zum absoluten Bestpreis bereits ab € 257,00 p.P.