„Menschen interessieren sich mehr für Qualität“

Das internationale Projekt des Architektenbewerbs war nicht realisierbar, nach einigen Extraschleifen läuft das Werkl in puncto Ausbau bei Team 7 nun aber rund: Fünfeinhalb Monate nach dem Spatenstich in Ried im Innkreis ist die Tiefgarage gebaut und die Kellerdecke drauf. Im April 2023 will der Möbelhersteller einziehen.