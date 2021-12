Nachbarn löschten Feuer auf Wohnhaus-Terrasse

In Ludesch musste am frühen Samstagabend die örtliche Feuerwehr wegen eines Terrassenbrandes ausrücken. Ursache für das Feuer war die unsachgemäße Entsorgung von Ascheresten. Als Folge der erheblichen Rauchentwicklung wurden sieben Personen, darunter drei Kinder, vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser gebracht - sie sind aber glücklicherweise alle wieder wohlauf.