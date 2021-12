Festival spielt jetzt wieder mit Musikfilmen auf

Beim Poolinale Festival in Progress in Wien kamen Musikfans im Herbst bereits in detailverliebten Dokumentationen Bands wie Dinosaur Jr. oder den Sparks näher und konnten sich von den Doors, Stevie Wonder oder B.B King in mitreißenden Konzertfilmen zum Tanzen verleiten lassen. Der letzte Lockdown machte dem Festival dann aber einen Strich durch die Rechnung und so konnten viele der musikalischen Film-Highlights bislang nicht wie geplant gezeigt werden.