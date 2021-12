Die wichtigsten Regeln beim Geschenkeumtausch

Eine schöne Bescherung - das Christkind hat rote Sneakers statt weiße gebracht. Was tun? Was viele nicht wissen: Für einen Umtausch gibt es eigentlich keinen gesetzlichen Anspruch, dieser wird oft in Kulanz gewährt. Ein Blick auf die Rechnung verrät mehr. Wer online bestellt, hat ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Auch nach Weihnachten gilt: Vorsicht geboten ist bei auffallend billigen Schnäppchen - da ist meist etwas faul!