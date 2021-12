Lebensretterin aus der Coronaschleuse im Fokus

Jeder, der mit Corona infiziert ist, landet in der Schleuse. Um niemand anderen im Spital anzustecken, werden Covid-Patienten nur hier aufgenommen. Solche, die sich selbst ins Krankenhaus einweisen lassen, weil sie ein wenig husten. Und solche, die kaum mehr Luft kriegen und bereits um ihr Leben kämpfen. Um sie alle kümmert sich Zangerl, in voller Schutzmontur, um sich keinesfalls anzustecken. Schon in der ersten Welle 2020 war Zangerl in der Schleuse tätig, neben ihrem Fulltime-Job als Betriebsrätin. Immer wieder sind es 12-Stunden-Dienste, die die Krankenschwester übernimmt. Und immer wieder muss sie einspringen, weil wieder ein Krankenstand abzudecken ist. Urlaubs- und Überstunden häufen sich gleichermaßen an. Nicht nur bei ihr.