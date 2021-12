Ferdl Hirscher hat Patricks Potenzial erkannt

Im Training zeigte Patrick schon oft, wozu er imstande ist. Dass er unglaublich viel Potenzial hat, war vielen klar. Auch Ferdl Hirscher hat das erkannt und ihn unter seine Fittiche genommen. Er habe viel Anteil am Erfolg, meint Patrick. In Val d"Isere hat es endlich auch im Weltcup mit den ersten Punkten geklappt. Dann, eine Woche später, Rang vier. Was bedeutet so ein Ergebnis? Zuerst einmal Bestätigung für einen selbst. Bestätigung dafür, dass man dabei ist bei den Besten. Dass das, was man tut, gut ist. Richtig gut sogar. Und dann kann so ein Ergebnis auch diesen erstrebenswerten Flow auslösen. Wenn es ohne viel Nachdenken einfach läuft.