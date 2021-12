Red Bull Salzburg überrollt Fehervar

Der Klub aus Szekesfehervar bleibt ein gern gesehener Gegner, da auch das dritte direkte Duell mit einem Salzburg-Sieg endete. Für die Ungarn war es die zweite klare Niederlage am Stück nach dem 3:7 bei den Pustertal Wölfen am Freitag. Die wiederum unterlagen Znojmo am Samstag zu Hause mit 2:4.