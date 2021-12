Historisches, Banales und Skurriles in einem Buch

Der Wandel der Zeit hat auch vor St. Margarethen nicht haltgemacht. Vieles ist nicht mehr, wie es einmal war, manches gerät in Vergessenheit. Deswegen hat man sich im Zuge des Dorferneuerungsprojektes dazu entschlossen, ein Stück dieser Entwicklung in einem Buch festzuhalten. „Es wurde die Idee geboren, einen Teil der Ortsgeschichte in Wort und Bild zu dokumentieren. Zeitzeugen sollten befragt, interessante Geschichten und Erlebnisse - vor allem älterer Ortsbewohner - aufgezeichnet werden“, so Bürgermeister Edi Scheuhammer.