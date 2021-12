6. Saisontor von Pichler für Kiel gegen St. Pauli!

Benedikt Pichler präsentiert sich in der zweiten deutschen Liga weiter in Torlaune! Der 24-jährige Ex-Austrianer traf am Freitag beim überraschenden 3:0-Heimerfolg von Holstein Kiel gegen den Tabellenführer FC St. Pauli zum sechsten Mal in dieser Saison und im zweiten Spiel in Folge. Der Stürmer umkurvte nach einem Ideal-Lochpass kurz vor der Pause Tormann Nikola Vasilj und schob zum Endstand ein. Kiel schaffte zum Auftakt der 18. Runde den Sprung auf Rang zwölf.