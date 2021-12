Großer roter Hund: Tickets für „Clifford“ gewinnen

Ups, was macht denn der riesige rote Hund mitten in New York? Und hat dessen Farbe vielleicht etwas mit dem nahenden Weihnachtsfest zu tun? „Clifford der große rote Hund“ (ab 23.12.) macht jetzt die große Leinwand unsicher. Gewinnen Sie mit krone.at 2 x 2 Tickets für den großen Kinospaß für die ganze Familie!