Weerberg löste Verkehrsproblem beispielhaft

Rodler, Skitourengeher, Skifahrer am Hüttegglift und Winterwanderer zieht es im Winter ins fabelhafte Gebiet am Weerberg. Die Parkplätze an den Ausgangspunkten in Hausstatt und Innerst waren in den vergangenen Jahren sogar an den Werktagen übervoll, die – extrem schmalen – Zufahrtsstraßen komplett verparkt. Auch unzählige deutsche Wintersportler verschärften die Situation. Diese war schließlich für niemanden mehr akzeptabel – weder für die Einheimischen noch für die Besucher.