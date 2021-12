WM-Gold für Felix Auböck ++ ÖSV-Doppelpodest

Es ist die Erfüllung eines Lebenstraumes für Felix Auböck: Der Niederösterreicher kürt sich bei der Schwimm-WM in Abu Dhabi zum Weltmeister, die ÖSV-Stars melden sich mit zwei Podestplätzen zurück und der ÖFB trifft in der Nations League in einer schweren Gruppe auf den amtierenden Vize- und Weltmeister! Das alles und noch mehr gibt’s in der heutigen Ausgabe der Krone Sport News mit Katie Weleba, am Freitag, dem 17. Dezember.