Gasometer: Musik und Shopping

Hobby- und Profimusiker finden in der Klangfarbe ein breites Sortiment an Instrumenten und Zubehör. Die fachliche Beratung wird hier großgeschrieben. Insbesondere für Neueinsteiger ist die Wahl des richtigen Instrumentes nicht immer einfach. Damit die Freude am Musizieren richtig aufflammt, bieten die Gasometer mit der Popakademie sowie der Johann Sebastien Musikschule für Klassik Schulungen für Anfänger und Fortgeschrittene. Freunde des Jazz und der Popularmusik können an der Privatuniversität Jam Music Lab sogar ein Studium mit akademischem Abschluss aufnehmen. In den Gasometern findet man aber noch mehr.